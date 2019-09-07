2019/09/07 | 12:03

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مستشار رئيس البرلمان: الحلبوسي لم يتسلم طلبا بشآن الغاء الاتفاقية الامنية مع أميركا

السبت

07

أيلول

2019 :

12:01 pm

18

اكد مستشار رئيس مجلس النواب هاني عاشور, السبت, ان رئيس المجلس محمد

الحلبوسي لم يتسلم طلبا مكتوب لمناقشة الغاء الاتفاقية الامنية

الموقعة مع الولايات المتحدة الامريكية, مشيرا الى وجود تواقيع من قبل

عدد من النواب لم ترفع لغاية الان الى رئاسة المجلس.وقال عاشور في ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يتسلم اي طلب

مكتوب بشأن مناقشة الغاء الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق

والولايات المتحدة الأميركية”.واضاف ان “عددا من النواب قاموا بجمع تواقيع قبل انتهاء الفصل

التشريعي الثاني الا انها لم ترفع الى رئاسة مجلس النواب”, مشيرا الى

ان “هناك اتفاقيتين موقعة من الجانبين وهي اتفاقية امنية واتفاقية

الاطار الاستراتيجي”.وكان النائب احمد الاسدي اكد في وقت سابق أن النائب صباح الساعدي قام

بجمع مايقرب من 80 توقيعا لغرض مناقشة الغاء اتفاقية الاطار

الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية قبل نهاية الفصل التشريعي

الثاني

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