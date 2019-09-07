هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي

2019/09/07 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الهيئة بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي، إن تخفيض الالتزامات جاء ردا على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي، مبينا أن سياسة خفض الالتزام لا تشمل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد كمالوندي، أن الصناعة النووية الإيرانية بإمكانها تحقيق أهدافها البعيدة المدى بسهولة، لافتا الى أن الخطوة الثالثة من خفض الالتزام تشمل العمل على أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا، ولا يوجد أي تعهد بالنسبة إلى مستوى تخصيب اليورانيوم.وأضاف، أنه وخلال الشهرين المقبلين سيصبح مئة وأربعة وستين جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طراز “آي اربعة” جاهزا للتشغيل، وسيكون لإيران القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق العشرين بالمئة، داعيا الاوروبيين الى الإيفاء بتعهداتهم للحفاظ على الاتفاق النووي.

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