2019/09/07 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس اعلنت شرطة ذي قار اليوم السبت عن تخصيص باصات لنقل المواطنين من أماكن القطع حتى ساحة الحبوبي خلال أيام عاشوراء.وذكر بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنه “بالنظر للحاجة الماسة لدخول المواطنين إلى منطقة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بشكل يومي وخاصة الحالات المرضية لمراجعة الأطباء، اوعز قائد شرطة محافظة ذي قار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تخصص باصات لنقل المواطنين من أماكن القطع خلال عاشوراء وكالة خطوة برس.

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