لمشاكل عائلية.. انتحار شاب باطلاق النار على نفسه في الديوانية

2019/09/07 | 12:06

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انتحار شاب باطلاق النار على نفسه في الديوانية

يتبع.



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بغداد اليوم - ديالى

أكدت قائممقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، السبت، ان ملف ترحيل اكثر من 1000 محل من المهن الصناعية في ازقة واحياء بعقوبة تم احالته للشرطة والبلدية للتنفيذ.

وقال قائممقام القضاء عبدالله الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت امانة بغداد، السبت (07 ايلول 2019)، تهيئة 52 خط طوارئ تستخدم عند الحاجة وتحديدا عند هطول الامطار وبكميات كبيرة.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادر الامانة قامت بتهيئة 52 خط طوارئ بأقطار مختلفة توز

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت حكومة اقليم كردستان، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد في الاسبوع المقبل.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب لها، انها "قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر ومؤسسات الحكومة، ليوم الاثنين المقبل 9/9/2019

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