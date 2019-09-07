العراق..إخماد حريق الشورجة دون إصابات

2019/09/07 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في بغداد، السبت، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد....

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