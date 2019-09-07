توجهات برلمانية بإعادة النظر في عقود شركة ايرثلنك

2019/09/07 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر برلماني، اليوم السبت، عن وجود توجه حكومي لإعادة النظر في عقود شركة إيرثلنك المحتكرة لأغلب إنترنت العراق.وقال المصدر، إن "شركة إيرثلنك تحتكر نسبة 85% من الإنترنت في العراق، بينما بقية الشركات تعمل بنسبة 15% فقط، وهذا مؤشر خطير على احتكار شركة واحدة لكل هذا القطاع".

وأضاف، أن "وزارة الاتصالات تعمل حالياً على إعادة النظر في عقود هذه الشركة، خاصة وأن الخدمات المقدمة من قبلها تشوبها الكثير من المشاكل".

وأشار إلى، أن "هناك جهد برلماني يضاف إلى جهد الوزارة في إعادة النظر بعقود هذه الشركة".



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