2019/09/07 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت امانة بغداد اليوم السبت عن تهيئة 52 خط طوارئ تستخدم عند الحاجة وتحديدا عند هطول الامطار وبكميات كبيرة.وأورد بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “كوادر الامانة قامت بتهيئة 52 خط طوارئ بأقطار مختلفة توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من بغداد تقوم بتصريف مياه الامطار عند هطولها بكميات اكبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة توفر 52 خطا لتصريف مياه الأمطار في العاصمة وكالة خطوة برس.

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