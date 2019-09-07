2019/09/07 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، السبت، اليوم عن وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الامني، وستستلم الملف لاربع محافظات الشهر المقبل، فيما اكدت استعدادها الكامل بشأن شهر محرم.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام في مقر قيادة القوات، وحضرته السومرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: الشرطة الاتحادية ستستلم الملف الامني لاربع محافظات وكالة خطوة برس.

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