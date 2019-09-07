2019/09/07 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الهيئة العليا للحج والعمرة،امس الجمعة، موعد استلام طلبات تقديم موعد السفر للفائزين بقرعة عام 2021.وقال رئيس الهيئة، خالد العطية، في بيان وتلقته وكالة صدى , إنه “نظرا للزيادة التي حصل عليها العراق هذا العام وتم بموجبها تقديم سفر عدد من الفائزين بقرعة الحج الالكترونية حصرا، مما ادى الى حدوث شواغر في مقاعد حج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تحدد موعد استلام طلبات السفر للفائزين بقرعة 2021 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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