“المواقع الاباحية” تواجه احتمال الغلق في العراق

2019/09/07 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد تجمع مؤسسات بغداد الثقافية اليوم الجمعة مؤتمرا “كبيرا وحاشدا” للمطالبة بغلق المواقع (الاباحية) على شبكات الانترنت .وانعقد المؤتمر الإعلامي الأول للتجمع على قاعة المسرح الوطني ببغداد للمطالبة بغلق المواقع الاباحية وبحضور العديد من منظمات المجتمع المدني ببغداد .وطالب المؤتمرون بضرورة المباشرة من قبل الحكومة ووزارة الاتصالات في انشاء البنى […]

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