خبير يصف امريكا بأنها “قوة باهتة”

2019/09/07 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..وصف الخبير في معهد الجيش الأمريكي للدراسات الاستراتيجية عظيم إبراهيم، بأن الولايات المتحدة تخلت عن طموحاتها الإمبريالية في عهد دونالد ترامب وتحولت إلى قوة عظمى باهتة.وذكر إبراهيم في مقالة خاصة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية نشرتها صحيفة “ازفيستيا” الروسية وترجمتها وكالة /المعلومة/، إن “الاتحاد الأوروبي كان يفكر في إنشاء جيش […]

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