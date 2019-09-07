2019/09/07 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء ، امس الجمعة، عن تحديث بيانات اكثر من 400 الف ناخب بايومتريا.وقال مدير المكتب الاعلامي حسين العامري في تصريح وتابعته وكالة صدى، إن 425000 ناخبا حدثوا بياناتهم بايومتريا من اصل 770000 عدد الناخبين في محافظة كربلاء المقدسة.واضاف العامري, ان عدد الناخبين الذين استلموا البطاقات الانتخابية المحدثة بايومتريا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية كربلاء:اكثر من 400 الف ناخب حدثوا بياناتهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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