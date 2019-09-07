متنبئ جوي:موجة حر جديدة قادمة للعراق

2019/09/07 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية بان العراق سيتعرض الى موجة حر جديدة في الأسبوع المقبل.وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك , “من المتوقع ان تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا خلال الأسبوع المقبل في العراق ومحيطه بسبب تأثرنا بمرتفع جوي شبه مداري في الطبقات العليا”.وأضاف ,”ستكون درجات الحرارة خلال الأسبوع أعلى من معدلاتها

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