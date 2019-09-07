2019/09/07 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، السبت، عن تهيئة 52 خط طوارئ تستخدم عند الحاجة وتحديدا عند هطول الامطار وبكميات كبيرة واشار بيان للأمانة إلى أن “كوادر الامانة قامت بتهيئة 52 خط طوارئ بأقطار مختلفة توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من بغداد تقوم بتصريف مياه الامطار عند هطولها بكميات اكبر من القدرة الاستيعابية لشبكة ومحطات المجاري وتابع البيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد: تهيئة 52 خط طوارئ استعدادا لموسم الأمطار) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد: تهيئة 52 خط طوارئ استعدادا لموسم الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).