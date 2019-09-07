2019/09/07 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معاون قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي لشؤون العمليات، سجاد الأسدي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية موسعة في منطقة جرف النصر وعدد من المناطق المحيطة بها بحثاً عن خلايا نائمة قد تشن هجمات في زيارة العاشر من محرم".واضاف ان" هذه العمليات شملت مسح وتفتيش عدة مناطق تفصل شمال بابل وحزام بغداد".وبين، ان" العمليات مشتركة ما بين الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي لتأمين مراسيم زيارة عاشوراء".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية موسعة بناحية جرف النصر شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية موسعة بناحية جرف النصر شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).