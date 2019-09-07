بالصور.. اكتشاف

2019/09/07 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اكتشف سكان محليون في منزل تابع لرئيس باراغواي المخلوع الراحل ألفريدو سترويسنر، جماجم بشرية تعود لعدة أشخاص.

وأكد مدعي مدينة سيوداد ديل إستي، ألسيديس خيمينيز، أن مشردين وجدوا مأوى في المنزل الصيفي السابق للزعيم الديكتاتوري الذي أدار البلاد على مدى أكثر من 30 عاما (1954-1989)، اكتشفو...

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