الداخلية تعلن احصائية بالارهابيين المعتقلين وتحرير المختطفين خلال الأشهر الماضية

2019/09/07 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، احصائية بعدد الارهابيين المعتقلين وعمليات تحرير المختطفين خلال السنة الحالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في مؤتمر صحفي، عقده في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، وحضرته "الغد برس"، ان "قوات الشرطة الاتحادية ألقت القبض على 376 إرهابيا وحررت 15 مختطفا".

واضاف "كما تمكنت من قتل 27 ارهابيا بينهم قياديين في التنظيم، ودمرت 153 مضافة ووكرا لداعش خلال السنة الحالية".

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