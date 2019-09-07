القبض على سعاة البريد بين البغدادي وقادة داعش وقتل 6 إرهابيين

2019/09/07 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ان الشرطة الاتحادية القت القبض على شبكة نقل البريد بين زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وقادة التنظيم في محافظة كركوك ومنطقة الجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي تابعته "الغد برس"، ان "استخبارات الشرطة الاتحادية القت القبض على شبكة لنقل البريد بين قادة داعش وزعيمهم ابو بكر البغدادي والقبض على مسؤولين وقادة ما يسمى بولايات الجزيرة ودجلة وكركوك".

وأضاف معن انه "تم القبض على 3 ارهابيين في سامراء يعملون على نصب العبوات الناسفة كما القت القبض على المكنى ابو خطاب الذي يقوم بنقل الانغماسيين والانتحاريين في الحويجة".

واشار الى ان "قوات الشرطة الاتحادية قتلت 3 انتحاريين ودمرت مضافتهم في وادي الزغيتون وقتل 3 آخرين في كركوك".

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