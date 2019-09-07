كربلاء ترهن أمنها باستقرار جرف النصر والنخيب

2019/09/07 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..أكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة نافع الميالي، السبت، عدم وجود اي تهديد لأمن المحافظة خلال زيارة العاشر من المحرم لاستباب الامن في جرف النصر وصحراء النخيب.وقال الميالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سيطرة الاجهزة الامنية والحشد الشعبي في مناطق جرف النصر وصحراء النخيب جعل كربلاء في مأمن خلال الزيارات […]

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