ديالى تعزو تزايد معدلات الانتحار إلى “المسلسلات المدبلجة”

2019/09/07 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، السبت، بان المسلسلات المدبلجة زادت من معدلات الانتحار داخل المحافظة.وقال مدير مكتب حقوق الانسان بالمحافظة صلاح مهدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “المسلسلات المدبلجة ساهمت في السنوات الاخيرة في زيادة معدلات الانتحار في ديالى لانها اعطت مضمون فكري سهل لانتحار ولابسط المشاكل”.وأضاف مهدي، أن “بعض […]

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