الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في منطقة جرف النصر قبيل زيارة العاشر من محرم الحرام

2019/09/07 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية موسعة في منطقة جرف النصر وعدد من المناطق المحيطة بها بحثاً عن خلايا نائمة لداعش الارهابي.

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