الحشد يطبق استراتيجية الاحزمة الوقائية لدرء الارهاب عن حوض حمرين

2019/09/07 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى ..أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، السبت، أن الحشد الشعبي اعتمد ستراتيجية جديدة في تامين مدن حوض حمرين شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي طبق ستراتيجية امنية جديدة لحماية مدن حوض حمرين(64كم شمال شرق بعقوبة) اطلق عليها الاحزمة الوقائية والتي تتضمن نشر نقاط مرابطة […]

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