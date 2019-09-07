الوفاق الوطني: استهداف العلماء والتعدي على مظاهر عاشوراء في البحرين جريمة نكراء

2019/09/07 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ حسين الديهي، استهداف نظام البحرين لرجال الدين والرواديد بالإضافة إلى التعدي على مظاهر عاشوراء بأنه "جريمة

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