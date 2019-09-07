وصول 10 ألاف برميل من نفط كركوك الى الاردن

2019/09/07 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الاردن عن وصول ١٠ الاف برميل من نفط العراق "كركوك" عبر صهاريج الى المملكة بسعر تفضيلي.

وقالت وزيرة الطاقة والثروات المعدنية الاردنية هالة

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