2019/09/07 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يحذر من محاولات مجلس الديوانية للهيمنة على مديرية التربية لتحقيق مكاسب انتخابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/07 | 13:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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