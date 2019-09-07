المنتجات النفطية تعلن إستعداداتها لزيارة عاشوراء

2019/09/07 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية/ فرع كربلاء، اليوم السبت، المباشرة بتجهيز الهيئات والمواكب الحسينية بالنفط الابيض وزيت الغاز إستعداداً لزيارة العاشر من محرم.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "الشركة تقوم بتنفيذ المهمة من خلال الحضور الميداني، ومتابعة شؤون المواكب لتوفير احتياجاتها من المشتقات النفطية"، لافتاً الى ان هذه الخطة أعدت مسبقاً لموسم الزيارة بتوزيع المدينة الى قطاعات مختلفة".

من جهته أكد مدير فرع كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية حسين مجيد الخرسان خلال جولة ميدانية على الهيئات والمواكب الحسينية، إن "ملاكات الفرع منذ الاول من محرم الحرام الجاري باشرت بتجهيز الهيئات والمواكب الحسينية بالغاز السائل والنفط الابيض، لتشغيل المخابز والافران وزيت الغاز لتشغيل المولدات الكهربائية"، موضحاً ان "تجهيز جميع المشتقات النفطية بالسعر الرسمي البالغ 150 دينارللتر الواحد بالنسبة للنفط الابيض و400 دينار سعر اللتر الواحد من زيت الغاز وفيما يتعلق بخطة تجهيز الغاز السائل".

ونوه الخرسان، ان "الى وضع خطة خاصة شارك فيها اكثر من 300 وكيل جوال مقسمة على 9 معامل لتعبئة الغاز السائل، لضمان سرعة تجهيز الهيئات والمواكب الحسينية وذلك الاستهلاك اليومي الكبير للسكان مما يتطلب توفير كميات كبيرة من الغاز السائل"، لافتاً الى انه "تم مفاتحة شركة تعبئة الغاز بالخطة الخاصة لزيادة الوارد اليومي، ليكون 400 طن طيلة فترة الزيارة وإسناد فرعنا ب 10 سيارات ناقلة للغاز السائل من مصدر التجهيز الى معامل التعبئة، مع اعطاء الاولوية لفرعنا بالتحميل من مصادر التجهيز طيلة ايام الزيارة".

وتابع مدير فرع كربلاء، "وجود لجان متخصصة لمتابعة توزيع المنتجات النفطية، وتقديم افضل الخدمات للزائرين الوافدين الى كربلاء المقدسة، خلال هذه المناسبة، وبالنسبة لضمان ديمومة توفير الغاز السائل في معامل التعبئة".انتهى/س

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