مقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في محافظة نينوى

2019/09/07 | 13:48

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(المستقلة)… افاد مصدر امني اليوم السبت بمقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في محافظة نينوى.

وقال المصدر ان قوة عسكرية قامت اليوم السبت بعملية ازالة لمخلفات تنظيم داعش في قرية العدنانية التابعة لناحية القحطانية، مبينا ان “انفجاراً وقع اثناء رفع المخلفات والالغام.

واشار المصدر الى ان الانفجار أسفر عن مقتل جنديين من الجيش العراقي وجرح آخر.



(النهاية)

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