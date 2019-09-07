اندلاع حريق في احد اكبر واهم الاسواق في بغداد

2019/09/07 | 13:48

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(المستقلة)… افاد مصدر امني باندلاع حريق في احد اكبر واهم الاسواق في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت ان “حريقا اندلع في عدد من المحلات التجارية بسوق الشورجة وسط العاصمة بغداد”.

وأشار الى ان “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وبدأت بعملية اخماده”، فيما لم يشر المصدر الى حجم الخسائر الناجمة عن الحريق او عدد الضحايا.



(النهاية)

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