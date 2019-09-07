ابو مهدي المهندس يشارك في فعاليات اختتام دورة عاشوراء الخاصة بمبادئ الفكر الإسلامي لآمري التشكيلات في الحشد

2019/09/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، السبت، في فعاليات اختتام دورة عاشوراء الخاصة بمبادئ الفكر الإسلامي لآمري التشكيلات في الحشد التي إقامتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التدريب العامة في هيئة الحشد الشعبي.

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