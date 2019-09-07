الحشد يفتش ضفاف الفرات من جانب جرف النصر لتأمين زيارة عاشوراء

2019/09/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن اجراء عملية تفتيش فاف نهر الفرات من جانب جرف الصخر لتأمين زيارة عاشوراء.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الفوج الثالث النهري في اللواء السابع في الحشد شارك، اليوم، بتفتيش ضفاف نهر الفرات من جانب جرف الصخر لتأمين زيارة عاشوراء”.وأضاف البيان، أن “العملية بمشاركة […]

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