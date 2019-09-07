بعد عامين على التحرير.. أهالي الموصل في رحلة مستمرة للبحث عن جثث المفقودين

2019/09/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق على الرغم من مرور عامين على تحرير #الموصل، مركز محافظة #نينوى، من تنظيم “#داعش” الإرهابي، الذي نشر #القتل والرعب في المدينة العراقية، ما يزال الأهالي يبحثون […]

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