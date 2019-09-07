دراسة طبية : النوم الزائد..يزيد من الاصابة بالنوبات القلبية

2019/09/07 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة طبية ما يحصل لجسم الإنسان حين لا يأخذ قسطا كافيا من النوم، أو عندما ينام لساعات طويلة دون أن يكون في حاجة إلى ذلك.وتم إنجاز الدراسة حسب صحيفة لوسوار البلجيكية من قبل جامعة كولورادو بولدر الأميركية، في إطار تعاون مع مستشفى ماساشوستس في الولايات المتحدة وجامعة مانشستر والتي شملت الدراسة عينة من […]

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