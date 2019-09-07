2019/09/07 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ميزوبوتاميا الثقافي في هولندا، إكمال الاستعدادات للمهرجان المزمع عقده للفترة 12- 14 أيلول/سبتمبر في مدينة لاهاي الهولندية بدورته الثالثة.

فعاليات مهرجان هذا العام متنوعة، إذ سيشهد معرضًا للكتاب العربي بالإضافة إلى حفل موسيقي كما وجه دعوات للشعراء العرب

قال مدير المهرجان، محمد الأمين الكرخي لـ"ألترا عراق"، إن "اللجنة المنظمة للمهرجان أكملت جميع استعداداتها، وهيأت جميع السُبل الكفيلة لإنجاح مهرجان ميزوبوتاميا الثقافي بدورته الجديدة، والتي تشهد برنامجًا يضم الكثير من الفعاليات بجانب الشعر كالمسرح الرسم والسينما، فضلًا عن مشاركة دور النشر عبر معرض الكتاب".

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أشار إلى أن "فعاليات مهرجان هذا العام متنوعة، إذ تشهد القاعة الكبرى للمؤسسة "لاك تياتر" الثقافية معرضًا للكتاب العربي بمشاركة دور نشر عربية، منها دار النهضة العربية/ لبنان، ومنشورات المتوسط/ إيطاليا، ومنشورات الموجة الثقافية (المغرب - فرنسا) ، ودار الدراويش/بلغاريا، ومؤسسة صفحات/السويد، ودار أدب وفن/هولندا.

أضاف الكرخي أنه "سوف يشهد فضاء المعرض ـ على مدار اليومين ـ حفلًا موسيقيًا للعازف التونسي محرز عبيد وعازف الغيتار الهولندي خايس هايت كامب، فيما تقدم فرقة ألف ليلة وليلة عرضًا من الرقص الفلكلوري".

أوضح الكرخي أن "مهرجان هذا العام وجه الكثير من الدعوات للشعراء العرب من الوطن العربي، وكذلك المقيمين في المهجر وقد وجهت الدعوة لشعراء من العراق ومنهم (خزعل الماجدي، هلال كوتا، حسين نهاية، علي إبراهيم صافي، صلاح حسن..



الخ).

نوه الكرخي إلى أن "المهرجان ميزوبوتاميا، يهدف إلى التعريف بثقافة العرب عبر الأصوات الشعرية العربية، سواء المقيمة منها في العالم العربي أو المهجر، وقد لمسنا في الدروتين السابقتين إقبال الجمهور الهولندي للتعرف على الإبداع العربي في مجالاته المتعددة".

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