برسالة مؤثرة.. اعتزال الأسد الكاميروني إيتو

2019/09/07 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن النجم الكاميروني، صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق، اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات سواء على صعيد الأندية التي لعب لها أو منتخب بلاده.

وكتب إيتو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلا "النهاية، إلى الأمام نحو تحد جديد، شكرا لكم جميعا، مع حبي الكبير لكم".

وخلال مسيرته في ملاعب كرة القدم، لعب الأسد الكاميروني للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل، ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلانو وتشلسي، وحصد العديد من البطولات.

ومع منتخب الكاميرون شارك إيتو (38 عاما) في تتويج الأسود التي لا تقهر بلقبي كأس أمم أفريقيا عامي 2000 و2002، كما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات.

ولعب إيتو مع المنتخب الكاميروني 118 مباراة، ونجح في تسجيل 56 هدفا، ويعتبر من أفضل لاعبي منتخب الأسود الغير مروضة والقارة السمراء على مدار التاريخ.

أما الفترة الأفضل في مسيرته مع الأندية فكانت مع فريق برشلونة، حيث حقق كل الألقاب الممكنة مع الفريق الكتالوني، كما فاز مع إنتر ميلانو بالثلاثية التاريخية.

ومع الأندية لعب إيتو 718 مباراة ونجح في تسجيل 359 هدفا وصنع 116 هدفا لزملائه وسجله التهديفي الأبرز كان مع برشلونة، حيث لعب 199 مباراة وسجل 130 هدفا وصنع 40 آخرين.

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