سعد معن يعلن ان الشهر القادم سيشهد تسلم الداخلية ٤ محافظات

2019/09/07 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ان الشهر المقبل سيشهد استلام قوات وزارة الداخلية الملف الامني ل ٤ محافظات من محافظات الوسط والجنوب من قوات الجيش وجزء كبير من بغداد .

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