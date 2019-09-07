بالصور.. توافد الزوار من قضاء تلعفر الى مزار السيدة زينب(ع) في سنجار

2019/09/07 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ نينوىافاد مراسل “كلكامش برس” ،السبت ،بتوافد زوار الامام الحسين (ع) منطلقين من قضاء تلعفر مشياً على الأقدام إلى مرقد السيدة زينب (ع) في قضاء سنجار.

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