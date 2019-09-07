2019/09/07 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية الدفاع المدني, السبت, سيطرتها التامة على الحريق الذي نشب في عمارة الضمان الاجتماعي بمنطقة الشورجة التجارية بوقت قياسي.وقال مدير اعلام الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “10 فرق من قوة الدفاع المدني وصلت بسرعة فائقة بعد الابلاغ عن حريق نشب في احد الطوابق العليا لعمارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني:سيطرنا على حريق الشورجة بوقت قياسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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