2019/09/07 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الفوج الثالث النهري في اللواء السابع في الحشد، السبت، بتفتيش ضفاف نهر الفرات من جانب جرف الصخر لتأمين زيارة عاشوراء، فيما تمت العملية بمشاركة قطعات من اللواء الثاني بالحشد والشرطة الاتحادية قوات سوات ضمن علميات الفرات الأوسط في جرف النصر لتأمين الزائرين القاصدين قبلة أبي الأحرار في مدينة كربلاء المقدسة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفوج النهري للواء السابع بالحشد يشارك بتفتيش ضفاف نهر الفرات لتأمين زيارة عاشوراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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