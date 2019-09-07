الداخلية تعلن القبض على مئات الارهابيين وتحرير مختطفين

2019/09/07 | 13:56

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(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على مئات الارهابيين وتحرير مختطفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي انه تم القاء القبض على 376 ارهابيا وتحرير 15 مختطفا ومقتل 27 ارهابيا بينهم قادة، خلال السنة الحالية 2019.

واشار الى وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الامني، مبينا ان اربع محافظات ستتسلم الملف الشهر المقبل.



(النهاية)

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