العراق بصدارة مستوردي البنزين من ايران

2019/09/07 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس بورصة الطاقة الايرانية عن تصدير 110 الاف طن من البنزين، بقيمة 72 مليون دولار عبر السوق التصديرية للبورصة في الاسبوع الفائت.

واوضح علي حسيني أن صادرات البنزين سجلت مستوى قياسيا في الفترة المذكورة، حيث توجهت للعراق وتركيا وباكستان وبقية الدول المجاورة، حسبما ذكرت وكالة فارس.

وأكد أن الشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات تستهدف رفع المستوى التصديري للمشتقات النفطية عبر بورصة الطاقة.

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