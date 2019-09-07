2019/09/07 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء الإيطالي اليوم السبت مذكرات توقيف بحق 10 أشخاص بينهم إيطاليان و8 من أصول تونسية يشتبه في تمويلهم الارهاب بينهم إمام تيرامو في أبروزو بوسط إيطاليا.وجاء في بيان لنيابة لاكويلا كبرى مدن منطقة أبروزو حسب فرانس برس أنه يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص أقاموا حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ مالية كبيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ايطاليا.. مذكرات توقيف قضائية بحق 10 اشخاص بينهم امام جامع) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ايطاليا.. مذكرات توقيف قضائية بحق 10 اشخاص بينهم امام جامع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).