2019/09/07 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز : نينوى

اكد عضو لجنة الاعمار والتخطيط في مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقوس انه ضمن مبالغ موازنة تنمية الأقاليم والمخصصة لقضاء الحمدانية لعام

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