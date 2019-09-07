مدير الطب الشرعي الأردني يفجر مفاجأة عن تشريح جثة

2019/09/07 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فى تصريح صادم لمتابعى قضية الوفاة الغامضة للفتاة الفلسطينية إسراء غريب، أعلن مدير المركز الوطنى للطب الشرعى بالأردن، التابع لوزارة الصحة، أن المركز لم يتسلم

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