“زين كاش” تعلن عن شراكتها مع المصرف الأهلي العراقي لتسهيل كافة المعاملات المالية على الموظفين

2019/09/07 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الخدمات المالية الإلكترونية، أعلنت (زين كاش) إحدى أبرز بوابات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والإنترنت في العراق عن شراكتها مع المصرف الأهلي العراقي من خلال ربط حساب “راتبي”، المخصص لرواتب الموظفين التي يتم تحويلها من جهات العمل المختلفة، مع المحفظة الإلكترونية لزين كاش.ستتيح هذه الشراكة […]

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