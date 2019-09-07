2019/09/07 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tUw7lvDdgqY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن من الزبير يزيل تجاوزه قبل ان تصله الحملة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن من الزبير يزيل تجاوزه قبل ان تصله الحملة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).