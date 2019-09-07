2019/09/07 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن مشاريع البنى التحتية لمناطق المحافظة التي تمت إحالتها لشركات مختلفة راعت عدة أمور خدمية. وقال العيداني للنعيم نيوز , ” إن هذه المشاريع راعت جوانب المساحات الخضراء والإنارة “.وبين العيداني , أن المشاريع المتوقفة تم إعادتها للعمل , مضيفاً أن كل المشاريع تم إحالتها لشركات رصينة وليس شركات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني: الشركات تراعي الأمور الخدمية في مشاريع البنى التحتية بالبصرة النعيم نيوز.

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