وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/16

2019/09/07 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (صُورَةٌ جانبيّةٌ لِوَجْهٍ كَبيرٍ)..(1)أنَا بَشَرٌ مِنَ الطّينِ..مِنَ الرّمْلِ..مِنَ الْمَرْمَرِوَمِنْ صِفْرٍ عَلَى عَدَمٍ..يَشدّ بَعْضَهُ الْآجَرُوَوَجْهِي نِصْفُهُ مَاسٌ..وَنِصْفٌ آخَرٌ مَرْمَرٌوَعَيْنايَ كَلُؤلُؤتينِ مِنْ بَحْرِ الْهَوَى الْأحْمَرِأحسّ دموعي الحزنى..تبلل يبس شعراتيتبدّل بيضه أصفرلعلّ ربيعه الفاني..يعيد الحسن للأسمروجهي..آه..يا وجهي

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