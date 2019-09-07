عذري مازغ - المرأة المنجمية في غالداميس أثناء الحرب الأهلية الإسبانية الجزء الأول

2019/09/07 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ أترجم لكم من الإسبانية هذا الحوار الجميل والشيق مع امراتين إسبانيتين شيوعيتين عملتا بمناجم الحديد ببلباو إبان الحرب الأهلية بإسبانيا، كونسويلو ذات 102 سنة وابنتها لوكسيم تقدمان شهادة حية عن معاناتهن في المنجم في ظروف الحرب الأهلية الإسبانية طبعا وسأقدم هنا الجزء الأول من ترجمتي هذه املا في نقل تجربة مختلفة لنساء مختلفات طبعا من حيث اختلاف البيئة والظروف السياسية والإجتماعية التي تعيشها الشعوب مشي......

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