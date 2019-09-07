اعتقال عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في العاصمة

2019/09/07 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان :” ان القوات الامنية القت القبض على متهم بالشروع بالقتل في منطقة المحمودية، كما تم اعتقال متهم آخر في منطقة الثعالبة بعد قيامة بالاعتداء على مواطن بطعنه بآلة حادة “.واضافت :” ان قوة […]

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