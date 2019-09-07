مدير استخبارات الشرطة الاتحادية يعلن القبض على عشرة من قادة داعش

2019/09/07 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كركوك

اعلن مدير استخبارات الشرطة الاتحادية اللواء اسماعيل الصبيحاوي عن القبض على عشرة من قادة داعش المقربين من ابو بكر البغدادي والعشرات من

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